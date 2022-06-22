Повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ, який катував мирного мешканця під час окупації Чернігівщині, - прокуратура

Встановлено особу військовослужбовця РФ, який під час окупації Чернігівської області катував мирного мешканця та вибивав дані про українських військовових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу Офіса генпрокурора.

За даними слідства, 6 березня підозрюваний віддав наказ підлеглим невстановленим військовослужбовцям РФ доставити до магазину в селі Слобода місцевого мешканця з метою отримання від нього відомостей про розташування та переховування військовослужбовців Збройних Сил України.

Після того, як потерпілого привезли до магазину, підозрюваний упродовж 30 хвилин бив чоловіка дерев'яним руків'ям від лопати по нирках, ногах та інших частинах тіла, спричинивши йому сильний фізичний біль. Не отримавши необхідної інформації, він залишив приміщення і віддав наказ підлеглим продовжити знущання над чоловіком.

Повернувшись, підозрюваний продовжив сам бити чоловіка металевою ніжкою від стільця, погрожував вбити дружину та сина, а потім вилив на потерпілого три пляшки легкозаймистої рідини та погрожував підпалити.

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За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури окупанту повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).