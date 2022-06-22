Новини • Війна

Військова операція на Зміїному триватиме до повного звільнення острова, - Буданов

12 24339
Військова операція на Зміїному триватиме до повного звільнення острова, - Буданов
Військова операція ЗСУ на острові Зміїний триватиме до повного його звільнення від загарбників.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Буданов розповів про ворожі цілі на захопленому російськими загарбниками українському острові.

"На острові Зміїний є угруповання, яке складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, їх там три одиниці. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення РФ", - зазначив керівник ГУР МО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Зміїному ЗСУ знищили ворожий ЗРК "Панцир С1" і 49 ворогів, - ОК "Південь"

Він прямо дав зрозуміти, що в українського командування є мета повного звільнення острова від загарбників: "Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Артемій Золотарь
    Бувшого та ефективного начальника ГРУ Василя Бурби ми взнали після справи "Вагнерівців" і він не "світився" в ЗМІ,а працював дуже добре.А Буданов не вилазить з екранів!Коли він працює?Чи може некомпетентний як і Зеленський,тому не займається своїми справами?
  • stavr
    утюжте кацапів по повній
  • Garry Grant
    Аби ще не забули Україну повністю звільнити.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини