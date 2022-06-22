Військова операція на Зміїному триватиме до повного звільнення острова, - Буданов
Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Буданов розповів про ворожі цілі на захопленому російськими загарбниками українському острові.
"На острові Зміїний є угруповання, яке складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, їх там три одиниці. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення РФ", - зазначив керівник ГУР МО.
Він прямо дав зрозуміти, що в українського командування є мета повного звільнення острова від загарбників: "Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція буде продовжуватись до повного звільнення острова Зміїний".