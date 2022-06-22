Загрози для України з боку Білорусі зараз немає, – керівник ГУР Буданов

На поточному етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На даному етапі жодної загрози з білоруської сторони немає, це я абсолютно впевнено можу вам сказати. Ситуація абсолютно під контролем", - заявив Буданов.

Він зазначив, що у Білорусі справді спостерігається військова активність, проте вона не несе загроз для України.

"У Білорусі продовжуються і військові збори, і навчання, і зміцнення кордону, проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на проведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них з'являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і всі разом зробимо адекватні дії", - наголосив глава військової розвідки.

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