Реєстр зруйнованого майна буде запущено в липні, - Мінінфраструктури

Реєстр зруйнованого російськими окупантами майна українців буде запущено в липні, крім подання заявок про шкоду українці зможуть додавати результати обстеження постраждалих обʼєктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку Анатолій Комірний під час пресконференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що декілька місяців тому в застосунку "Дія" було запущено приймання заявок про пошкоджене майно.

"Наразі ми розробляємо "Реєстр руйнувань", у середині липня запустимо повний функціонал – не лише подання [фізособами] заявок про шкоду, а й можливість додавання результатів обстеження органами місцевого самоврядування", – сказав Комірний.

Завданням, за словами посадовця, є не просто зібрати дані про руйнування, а й зробити цю інформацію повною та юридично значущою. Тоді реєстр допоможе захистити права українців на компенсацію, зокрема в міжнародних судових інстанціях.

"Наприклад, є кілька заявок про зруйновані квартири в будинку. Але під час обстеження органом місцевого самоврядування може бути виявлено пошкодження тримальних конструкцій та неможливість подальшої експлуатації всієї будівлі", – пояснює Комірний.

"Така експертиза є вкрай важливою, щоб усі постраждалі українці, навіть ті, хто поки що не подав заявку, в майбутньому могли отримати компенсацію або стати в чергу на відновлення, коли буде розроблено механізм відновлення житла.

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