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Автомобіль зрадника-нардепа Ковальова підірваний, - Буданов

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Автомобіль зрадника-нардепа Ковальова підірваний, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив підрив автомобіля нардепа-зрадника від "Слуги народу" Олексія Ковальова у Херсонській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я можу підтвердити, що було скоєно певну дію. Автомобіль точно підірваний. В якому стані перебуває цей колаборант і зрадник, ми з'ясовуємо", – заявив Буданов.

Раніше позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що колаборант від "Слуги народу" Олексій Ковальов ліквідований.

Нагадаємо, нардеп перейшов на бік російських окупантів і залишився в захопленому Херсоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишній "слуга народу" Ковальов став зрадником та взяв участь у нараді з представником Путіна на Херсонщині

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Топ коментарі

  • Voc Vox
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    А можно еще подорвать автомобиль Ермака,Арахамии,Татарова,Портнова,Коломойского?
    Пажалуста.🙏
  • Анатолий К 65c6a92d
    До чого там Буданов і його служба, це ж не викраденння Чауса із дружньої Молдови. Це зробили партизани і вони невідомі, бо якби вони стали відомі ОП, то вони стали би відомі кацапам.
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