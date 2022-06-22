Автомобіль зрадника-нардепа Ковальова підірваний, - Буданов
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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив підрив автомобіля нардепа-зрадника від "Слуги народу" Олексія Ковальова у Херсонській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я можу підтвердити, що було скоєно певну дію. Автомобіль точно підірваний. В якому стані перебуває цей колаборант і зрадник, ми з'ясовуємо", – заявив Буданов.
Раніше позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що колаборант від "Слуги народу" Олексій Ковальов ліквідований.
Нагадаємо, нардеп перейшов на бік російських окупантів і залишився в захопленому Херсоні.