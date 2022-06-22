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Великі колони військової техніки РФ залишили Маріуполь, - Андрющенко

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Великі колони військової техніки РФ залишили Маріуполь, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що другий день поспіль великі колони техніки російських окупантів залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи.

Про це в Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти змінили тактику контролю пересування. Демонтовано стаціонарні блок-пости, залишено лише контрольні пункти в районі мостів. При тому частіше використовується контроль мобільними групами, що раптово з’являються в різних районах міста.

Зміна тактики пов’язана з виводом більшості військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту. Банальна нестача ресурсу.

Зокрема, другий день поспіль великі колони техніки залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи", - розповів він.

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За його словами, серед військових-окупантів панує небажання продовжувати участь у війні, особливо серед мешканців Донецької області.

Радник міського голови Маріуполя стверджує, що серед окупантів росте невдоволення і вони частіше міркують над тим, щоб здаватися в полон, особливо після повідомлення про перекидання їх в напрямку Запоріжжя.

При цього він зазначає, що окупанти бояться загинути через відсутність зрозумілого механізму полону.

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Топ коментарі

  • olele
    .Вінтерфелл.@Wizard_Severus

    Боже, твіти москалоти «ммм, привезли черешни/клубнику/овощи/фрукты такие дешёвые», а на ящиках написані назви українських міст - це якийсь особливий сорт соціальної катастрофи.
    Це якби продавали дитячий одяг в коробках «З Бухенвальда».

    Сподіваюсь, то буде остання ваша їжа.
  • Voc Vox
  • Maxim Ak-Murza
    И как раз в тот период времени Наполеон Боневтик записывал анти-Украинские видосики для русской пропаганды. Никто не забыл "никакой войны нет, просто россия отодвигает свои границы на запад" (ц).
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