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Росія може вдатися до провокацій, оскільки її армією командують "недоумки", - міністр оборони Литви Анушаускас

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Росія може вдатися до провокацій, оскільки її армією командують "недоумки", - міністр оборони Литви Анушаускас
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас попередив, що Росія може піти на провокації через обмеження транзиту Калінінграда, але Литва і союзники по НАТО стежать за ситуацією в регіоні і готові реагувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишe Delfy.

"Коли в тебе є збройні сили і ними командують недоумки, перепрошую за вираз, звичайно можна очікувати всього, але ми реалісти, у нас є союзники, ми бачимо загальну картину на Балтійському морі, ми знаємо, до яких заходів ми можемо вдатися, так що в даному випадку я спокійний з приводу наших можливостей", - сказав Анушаускас журналістам у Сеймі в середу, відповідаючи на запитання, чи є незначними російські загрози щодо "серйозних наслідків" для Литви.

"Звичайно, якби інша сторона була сповнена рішучості до провокації, що можливо, але ми це вже не можемо передбачити", - додав він.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Це 100%
    Але там не тільки армією керують недоумки: там все керівницктво країни таке.
    Принцип кацапського керівника: "чего ізволітє"!
    Ціла вертикаль холуїв, сраколизів, придурків, з дебілом на чолі.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А головний лапотний недоумок ховається обісраний в обісраному ним симим бункері...
  • Dust
    Dild Kamikaze-Drohne schießt Putin-Raffinerie in Brand - das BILD-Lagezentrum
    https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/bild-lagezentrum-kamikaze-drohne-schiesst-putin-raffinerie-in-brand-80478044.bild.html

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