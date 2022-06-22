В Євросоюзі заморозили активів російських олігархів на 12,5 млрд євро

У Європейському Союзі заморозили активи російських олігархів на загальну суму близько 12,5 млрд євро.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Європейському Союзі наразі заморожено активи російських олігархів на суму 12,5 млрд євро. Таку цифру назвав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс у середу в розмові з австрійськими журналістами у Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця сума є набагато більшою, ніж у США, де загалом було заморожено активів російських олігархів на 2,6 млрд євро.

За словами Рейндерса, конфіскація активів олігархів є частиною санкційної політики ЄС проти РФ через її загарбницьку війну проти України. Для цього Єврокомісія, зокрема, створила спеціальну робочу групу. За інформацією єврокомісара, більшість заморожених активів російських олігархів припадає на п’ять країн - членів ЄС. При цьому, він не назвав цих країн.

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Рейндерс також зауважив, що є окремі країни, які досі не надали жодної інформації про заморожені російські активи. Він запевнив, що Єврокомісія направить додаткові листи до країн ЄС із запитом на інформацію.