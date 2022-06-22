На Сумщині в результаті обстрілу з боку РФ загинула людина, двоє поліцейських зазнали поранень підірвавшись на міні, – ОВА

22 червня у Сумській області внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Двоє поліцейських підірвалися на міні і отримали поранення.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом дня росіяни обстрілювали область із різних видів зброї, загалом понад 80 прильотів із артилерії", - повідомив чиновник.

Близько 9.00 росіяни зі свого боку відкрили вогонь із автоматів у бік території Юнаківської громади.

Водночас, з 9 до 10 ранку, тривав обстріл Білопільської громади. Вороги обстріляли села Старі Вирки та Атинське. Знову пошкодили приміщення Атинського психоневрологічного інтернату, місцеву ферму, водонапірну вежу. Розбито сільськогосподарську техніку, поранено пару тварин. На щастя, ніхто не постраждав", – зазначив Живицький.

Опівдні з мінометів було обстріляно Глухівську громаду.

"О 14:30 на Великописарівську громаду з безпілотника росіяни скинули вибуховий пристрій. Відразу за цим відкрили мінометний вогонь. Загинула людина", – наголосив голова ОВА.

Близько 15.00 ворог відкрив вогонь із мінометів та автоматичної зброї. Стріляли по Хотинській громаді. Близько 16:30 по цій же території розпочався обстріл із реактивної артилерії.

Після 17.00 росіяни відкрили вогонь із реактивної артилерії територією Шалигинської громади. 30 прильотів. "Жертв і руйнувань немає", – уточнив Живицький.

Близько 18:00 ворожий безпілотник скинув вибухівку на територію Глухівської громади. Без постраждалих.

"Практично о 21.00 на території Охтирського району на ворожій міні вибухнув автомобіль поліцейських, які патрулюють територію. Двоє поранених", - повідомив голова ОВА.