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Викрадення людей російськими окупантами в Енергодарі набуло масштабів катастрофи. Їх катують струмом та знущаються, - мер Орлов

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Викрадення людей російськими окупантами в Енергодарі набуло масштабів катастрофи. Їх катують струмом та знущаються, - мер Орлов
Одна з найголовніших проблем міста сьогодні, окрім існуючих гуманітарних та соціальних, – це стихійні масові викрадення працівників ЗАЕС і місцевих жителів.

Про це сказав мер міста Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі окупанти продовжують викрадати містян та працівників ЗАЕС, і це набуває катастрофічних масштабів", - повідомив Орлов

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"Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально", – розповів він та наголосив, що терміново необхідно на найвищому рівні вирішити питання обміну цивільних полонених, яких викрали окупанти.

Мер Енергодару подякував за увагу, яку Компанія приділяє тимчасово окупованому місту, зокрема у питаннях гуманітарної допомоги та евакуації родин атомників.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    **** ти Zе, сволочі ви всі 73/43%зебіли - це все на вашій совісті!

    Хоча - яка там у вас совість...
  • Snart
    А Ви чому думаєте, що полонені краще заручників? Знущаються однаково… поцікавтесь. Зрозуміло, що заручників в них скільки завгодно і обміном питання не вирішити.
    Тому це вже терор…
    я не знаю як цивілізовано це вирішити з нелюдами…
    Наша влада вирішила просто - мннше розголосу, мннше проблем. Денисову зняли - ґвалтування скінчились? Це хибний шлях - така спроба була в 14 році, на сході війна, а для більшості (не в зоні боєвих дій) звичайне , не перегружене жахіттями життя, якщо особисто не зачепило. Або ти не волонтер. Зрештою не було війни, була анти терористична операція…
    Ці речі не потрібно замовчувати, це повинні знати всі.
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