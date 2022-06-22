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Окупанти продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямку Тошківка-Золоте, - Гайдай

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Окупанти продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямку Тошківка-Золоте, - Гайдай
Російські окупанти продовжують концентрувати сили у Сєвєродонецьку й для оточення українських військових у районі Золотого-Гірського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямку Тошківка-Золоте. Нині там тривають бої. Орки хочуть оточити наших військових", - повідомив Гайдай.

За його словами, Лисичанськ продовжує потерпати від ворожих обстрілів. "Лише за декілька днів орки завдали катастрофічних руйнувань місту", - наголосив голова ОВА.

Також Гайдай зазначив, що окупанти відмовилися від форсування річки Сіверський Донець "через страх великих втрат, бо вони ще від "першої" Білогорівки не оговталися, тож вирішили гинути на інших напрямках".

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Топ коментарі

  • Инженегр Инженегрович 7a1e6572
    Вроде как наши вышли уже из Золотого и Горского.

    ⚡️Наші сили вийшли із Золотого і якби це дивно не звучало - це перемога

    Даний факт підтвердили як і наші бійці так і московський канал, який на фоні інших не так часто бреше.

    Ми казали, що є речі які ми не позначаємо або це робиться із запізненням, коли в цьому є сенс або нас це просять.

    Вихід із Золотого був для нашої редакції справді валідольним, адже там були вигідні позиції, ХХ бригада вгризлася в них і якби не жуківська трьохлінійка московитів у Тошківці з подальшим проривом в тил гарнізону, то Золоте могло б триматися дуже довго.

    ✅Чому перемога - бо немає оточення. Друга армія світу в черговий раз кидає тони техніки і купу людей на штурм позицій, досягає тактичного успіху, проте не може його реалізувати. В такі хвилини розумієш, що військове командування зовсім інакше, ніж в 2014 році і віра в ЗСУ лише росте. Хоча варто пам'ятати що ці позиції як і вихід коштували чийогось життя. Території повернуться, життя - вже ні.
  • Виктор Лесик
    Тому що немає нажаль в Генштабі такого видатного полководця як ви.
  • IgorYakovlevich
    Есть хорошая русская поговорка: тришкин кафтан. Будут оттягивать силы на Донбасс - потеряют Мелитополь и Херсон. Дорого им обошелся Мариуполь, а Северодонецк (если вообще возьмут) будет в стократ дороже.
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