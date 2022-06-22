Росія активізувала кібервійну після вторгнення в Україну, – Microsoft
Про це йдеться в доповіді "Оборона України: Перші висновки про кібервійну" , яку опублікувала компанія Microsoft, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Компанія проаналізувала кібератаки з Росії на ресурси та сервіси, що базувалися на хмарних сховищах Microsoft, і вважає, що головною метою російських хакерів за межами України були американські організації, а завданням – отримати доступ до даних, які можуть бути використані розвідкою.
При цьому атаки велися досить широко. Зафіксовано спроби розкрадання даних 42 країн, причому не лише офіційних ресурсів – зломи були спрямовані також проти сховищ даних аналітичних центрів та гуманітарних організацій.
За підрахунками Microsoft, успішними були 29% проаналізованих зломів, з них чверть обернулася розкраданням даних.