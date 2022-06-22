ЗСУ контролюють 45% території Донецької області, - Кириленко
4 97922
Збройні сили України котролюють близько 45 відсотків території Донецької області.
Про це заявив у коментарі Радіо Свобода глава обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно 55 відсотків, з повною руйнацією – під контролем незаконних збройних формувань, під контролем окупанта перебуває (я маю на увазі в тому числі напівзруйнований Маріуполь та Волноваху)", – зазначив чиновник.
За словами Кириленка, ситуація уздовж усієї лінії фронту наразі дуже складна.
"Ті, хто не виїжджає, перебувають, як правило, в укриттях. Але це теж вкрай небезпечно. Тому що ворог застосовує вкрай важку артилерію, авіацію. По лінії фронту всі види озброєння, які є у ворога, він застосовує. Основні тези людей, які залишаються, що "Нам нікуди їхати", "Нам не вистачить коштів проживати десь", – зазначив Кириленко.