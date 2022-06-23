ПАРЄ ухвалила три резолюції щодо України, - голова делегації Мезенцева

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила три резолюції щодо України, повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу").

"Такого не було ніколи! … Три резолюції щодо України... Ми проголосували та ухвалили три важливі резолюції", - написала Мезенцева ввечері в середу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Народний депутат розповіла, що поправки української делегації були враховані та покращили резолюцію "Гуманітарні наслідки та внутрішні й зовнішні переміщення людей у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України".

"Ми закликаємо допомогти вирішити проблему фінансування житла для переміщених українців, активізувати обмін військовополонених. ЄС надати чітке юридичне роз'яснення щодо права осіб, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС та які перебували там більше як 90 днів і виїхали в Україну, повернутися на територію ЄС", - зазначила Мезенцева.

ПАРЄ також ухвалила резолюції "Захист та альтернативний догляд за несупроводжуваними та розлученими дітьми-мігрантами та дітьми-біженцями" та "Справедливість і безпека для жінок у процесі мирного примирення", доповідачами з яких були відповідно Мезенцева та член постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

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