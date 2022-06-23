Україна сама визначатиме, до яких рубежів визволяти власну територію, - Держдепартамент США

Україна має право самостійно вирішувати, як оборонятися від наступу РФ і до яких рубежів визволяти територію від російського агресора, а США разом із союзниками допомагатимуть їй у цьому, так само як і в досягненні процвітаючого майбутнього.

З відповідною заявою виступила в середу на міжнародному форумі, організованому "Атлантичною радою" перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тут важливе не наше судження, це погляд України на те, чого вона хоче для себе та для власного майбутнього", - відповіла Шерман на прохання прокоментувати заяву Президента України Володимира Зеленського про наміри ЗСУ звільнити не лише території, захоплені Росією за останні місяці, а й землі, окуповані з 2014 року, в тому числі Крим і ОРДЛО.

Перша заступниця держсекретаря США також нагадала, що путін сам почав порівнювати себе з Петром Першим ХХІ століття, і лише він винен у розв’язанні неспровокованої війни проти України.

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"Отже, чого хоче Україна для власного майбутнього – це мати змогу вирішувати, яким воно буде, і цього прагне для себе кожна країна. І ми, і Європейський Союз, понад 40 країн у всьому світі підтримали санкції та інші дії, закликавши до припинення неспровокованої, несправедливої та дійсно жахливої війни путіна", - наголосила Шерман.

Вона зауважила, що мета США, а також союзників і партнерів – побачити демократичну, незалежну, суверенну й процвітаючу Україну, яка матиме достатньо засобів для стримування й захисту від подальшої агресії. У цьому контексті вона підтвердила, що Сполучені Штати продовжують бути відданими принципу "нічого про Україну без України".