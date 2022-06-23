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Росія 24 лютого зробила те саме, що нацисти - 22 червня, - Зеленський

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Росія 24 лютого зробила те саме, що нацисти - 22 червня, - Зеленський
Вчинивши повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, Росія зробила те саме, що гітлерівські нацисти - 22 червня 1941 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні наприкінці 119-го дня війни Володимир Зеленський..

"Сьогодні, 22 червня, - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Тієї війни. Війни, яка назавжди мала залишитися в історії XX століття і ніколи не мала повторитись. Але повторюється. Сьогодні немає дефіциту слів про те, що росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти – 22 червня. Багато про це сказано. І я хочу додати тільки одне. Тоді від ранку вторгнення до поразки агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги, але швидше", - наголосив Президент.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    цей придурок Zе навмисне забуває, що війна офіційно розпочалася 20/02.2014року? Щоб "домовитись посередінє" і не вимагати повернення (чи повертати військовим шляхом) Крим з Донбасом?
  • Olivier Piergiovanni
    Господи,Боже мій,та що то Президента так взациклило на тих німцях в 41 році?Таке враження, що з 1919 по 1941 в Україні був рай земний!Ай,яка біда німці совєтікусам війну об'явили!А то,що ті ******* кацапидли за двадцять років до війни, в Україні згноїли мільйони,мільйони зробили жебраками і мільйони по "необ'ятному сибіру "порозсилали,то це з чим порівняти?Та нацисти-вредні діти,в порівнянні з тим,що тут витворяли совєтікуси!Моя баба розказувала,що німці,як хтіли відро води,то стояли під брамкою,поки хто з хати не вийшов і дав дозвіл зайти на подвір'я,а кацапидло,коли приперлося,то вивело всю худобу з стайні і в сраці мало,що в сім'ї дітей малих не буде чим годувати.Те що робиться зараз в Україні-це 1919рік,після якого в Україну прийшли "розкуркулення",голод,депортація,масові вбивства,а потім додалася ще й і війна.1941-це був наслідок "геніальної" політики леніних-троцьких-сталіних.
  • pOrest
    Ну і знова .. 22,06 1941
    Чисто радянський відхід -Велика вітчизняна війна 1941 - на нас напали !
    А інші війни до 22,06 1941 -хочаби фінська ...
    А спілний з "нациською Германією " - Польша - поділена навпіл -
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