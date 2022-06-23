Росія 24 лютого зробила те саме, що нацисти - 22 червня, - Зеленський

Вчинивши повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, Росія зробила те саме, що гітлерівські нацисти - 22 червня 1941 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні наприкінці 119-го дня війни Володимир Зеленський..

"Сьогодні, 22 червня, - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Тієї війни. Війни, яка назавжди мала залишитися в історії XX століття і ніколи не мала повторитись. Але повторюється. Сьогодні немає дефіциту слів про те, що росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти – 22 червня. Багато про це сказано. І я хочу додати тільки одне. Тоді від ранку вторгнення до поразки агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги, але швидше", - наголосив Президент.

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