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Російські окупанти найближчими днями можуть захопити Лисичанськ, - американський Інститут вивчення війни

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Російські окупанти найближчими днями можуть захопити Лисичанськ, - американський Інститут вивчення війни
Експерти зазначають, що російські окупанти найближчими днями можуть захопити місто Лисичанськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією ISW, російські системи протиповітряної оборони на сході України обмежують ефективність українських безпілотників, саме тому ЗСУ скоротили повітряні операції до 20-30 вильотів на день.

Проте українські ВПС та озброєні безпілотники залишаються активними в інших зонах бойових дій, завдавши за останній тиждень кілька успішних ударів по ворожих цілях у Херсонській області.

Із посиланням на російські джерела Інститут повідомляє що "російським військам не вистачає чисельності та сили для успіху в боях в Україні", а російське керівництво продовжує проводити примусову часткову мобілізацію, яка сприяє обмеженим змінам, але негативно впливає на моральний дух і дисципліну примусово мобілізованих осіб.

Основні висновки експертів ISW:

  • Російські війська продовжували штурм на південь від Лисичанська і, ймовірно, захоплять місто найближчими днями, але навряд чи швидко візьмуть під контроль район Сєверодонецька-Лисичанська.
  • Окупанти продовжували наступальні дії на Слов’янськ і досягли незначного просування.
  • Загарбники активізували зусилля з перекриття українських ліній зв’язку на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки своїх операцій у напрямку Лисичанська.
  • Російські сили зосередилися на оборонних операціях уздовж Південної осі і, можливо, досягли незначних успіхів у межах Миколаївської області.
  • Влада РФ продовжує заходи щодо сприяння економічній інтеграції окупованих територій.

Також читайте: Росіяни атакуватимуть околиці Лисичанська, бої будуть як в Маріуполі, - американський Інститут вивчення війни

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Топ коментарі

  • Алексей Первеев 0c647dc7
    Припиніть вже цитувати цей "американський" інститут, розганяючі цитуванням його проросійські інформаційні атаки !
    Просто подивіться кілька десятків його попередніх "аналізів": або тривіальні констатації, або сценарні варіанти (я теж так можу) або обережний, кваліфікований вкид на користь "слави русського оружія".
    Журналістика і інформаційна гігієна - це якось має корелювати.
  • fdgd fsdfsd
    Диванні стратеги задовбали. Військове командування знає куди треба валити.
  • Віталій А
    Знову перебрехали.

    will likely reach the city in the coming days

    Reach - не захопити, а досягти.

    Вони повідомляють, що кацапня найближчими днями може доповзти до околиць Лисичанська. Швидше за все так і буде, місто підготували до оборони, вийшли з Гірського і Золотого, де були серйозні укріплення, які тримали до останнього, поки не виникла загроза, що оточення ось-ось замкнеться. Вихід з невигідних позицій Лоскутівки та Рай-Олександрівки - теж наслідок виходу з Гірського-Золотого. Ті села тримали лише щоб залишити коридор для відходу. Після того, як вийшли, змісту тримати їх немає.

    А ось швидко захопити Лисичанськ кацапи зможуть лише в своїх вологих снах. Якщо постачання озброєнь піде системно хоча б такими темпами, як зараз, то Лисичанськ вони захоплять ніколи.
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