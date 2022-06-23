Російські окупанти найближчими днями можуть захопити Лисичанськ, - американський Інститут вивчення війни

Експерти зазначають, що російські окупанти найближчими днями можуть захопити місто Лисичанськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією ISW, російські системи протиповітряної оборони на сході України обмежують ефективність українських безпілотників, саме тому ЗСУ скоротили повітряні операції до 20-30 вильотів на день.

Проте українські ВПС та озброєні безпілотники залишаються активними в інших зонах бойових дій, завдавши за останній тиждень кілька успішних ударів по ворожих цілях у Херсонській області.

Із посиланням на російські джерела Інститут повідомляє що "російським військам не вистачає чисельності та сили для успіху в боях в Україні", а російське керівництво продовжує проводити примусову часткову мобілізацію, яка сприяє обмеженим змінам, але негативно впливає на моральний дух і дисципліну примусово мобілізованих осіб.

Основні висновки експертів ISW:

Російські війська продовжували штурм на південь від Лисичанська і, ймовірно, захоплять місто найближчими днями, але навряд чи швидко візьмуть під контроль район Сєверодонецька-Лисичанська.

Окупанти продовжували наступальні дії на Слов’янськ і досягли незначного просування.

Загарбники активізували зусилля з перекриття українських ліній зв’язку на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки своїх операцій у напрямку Лисичанська.

Російські сили зосередилися на оборонних операціях уздовж Південної осі і, можливо, досягли незначних успіхів у межах Миколаївської області.

Влада РФ продовжує заходи щодо сприяння економічній інтеграції окупованих територій.

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