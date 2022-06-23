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Лідери G7 і НАТО мають намір посилити тиск на Росію, - Reuters

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Лідери G7 і НАТО мають намір посилити тиск на Росію, - Reuters
Лідери країн "Великої сімки" і НАТО наступного тижня зберуться, щоб виробити нові способи посилення тиску на Росію у зв'язку з війною в Україні, підкреслюючи разом з тим свою стурбованість з приводу позиції Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За словами офіційних осіб, включення лідерів Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії до роботи саміту НАТО було спрямоване на те, щоб показати, що війна в Україні не відвернула увагу західних країн від Китаю.

Очікується, що лідери G7 також розглянуть економічні дії Китаю, який останніми роками поводиться ще агресивніше, сказав один із чиновників адміністрації Байдена.

"Війна Росії проти України активізувала наші партнерські відносини у всьому світі, — сказало ще одне джерело. – Проте це не означає, що Україна змушує нас відводити погляд від Китаю. Насправді, якраз навпаки".

За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають ухвалити лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз, які існують як з боку Росії, так і з боку Китаю.

Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах в онлайн-форматі.

Також читайте: Зеленський візьме участь у самітах G7 і НАТО

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Топ коментарі

  • Ян Сапега
    дебилы ... сначала растят монстров, а потом думают как с ними справится ... от росии в начале 90-х можно было оставить пару областей вокруг москвабада, а все оружие поменять на сало и кетчуп ... китай то же самое, сами им же технологии передали, заводов наоткрывали, обучили всему, и до сих пор продолжают ... хоть одно производство вывели из китая?
  • arye z.
    Полковника Вадима Зимина, который носил за Путиным ядерный чемоданчик, нашли с простреленной башкой в его подмосковной квартире. Носильщику его портативного туалета, приготовиться.

    телеграмм канал.
  • Ан Мур
    Давай сьомий пакет, давай!
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