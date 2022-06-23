Окупанти вночі 6 разів ударили по житлових районах Криворізького району Дніпропетровщини, - Резніченко
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Вночі ворог знову обстріляв Дніпропетровщину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram.
"Ніч знову з обстрілами. Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно поцілив по житлових кварталах. У Апостоловому поранено двоє людей. Їх ушпиталили. Є руйнування житла. Місто частково без світла та води.
На вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки. На цей час вже виявили 16 касетних елементів.
Прошу місцевих бути обачними. І ні за яких умов не чіпати підозрілі предмети", - йдеться в повідомленні..