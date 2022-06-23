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Лідери країн G7 обговорять план Маршалла щодо України на саміті в Німеччині, - Шольц

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Лідери країн G7 обговорять план Маршалла щодо України на саміті в Німеччині, - Шольц
Шольц повідомив, що проєкт плану Маршалла для України стане одним з питань, яке обговорюватимуть лідери країн "Великої сімки" на їхньому майбутньому саміті в Німеччині.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP News.

Шольц сподівається на єдиний фронт довгострокової підтримки України. Канцлер заявив парламенту Німеччини, що відновлення України буде завданням кількох поколінь європейців.

За його словами, для фінансування відновлення України протягом багатьох років будуть потрібні мільярди доларів, і перспективний план може спрацювати тільки в тому випадку, якщо європейські країни, інші великі країни-донори та міжнародні організації будуть працювати разом.

Канцлер Німеччини також переконаний, що дійсно вирішальне значення має структура такого плану відновлення: як здійснюватиметься координація на міжнародному рівні, як визначатимуться пріоритети в інвестуванні тощо.

Шольц також заявив, що разом з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн має намір скликати конференцію експертів з відновлення України під егідою головування Німеччини в G7.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    "...відновлення України буде завданням кількох поколінь європейців." Главное, чтобы к этим нескольким поколениям европейцев не примазались несколько поколений Бенефициаров.

  • krot_lub
    План «Маршала» без баби Бені та Зеленського з його посіпаками. Бо буде план «Бені».
  • 1sarmat
    Позовите брата Ермака, Люсю и Подоляка они точно скажут G7 сколько нам надо, какими купюрами и в какой валюте.
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