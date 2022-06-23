Унаслідок агресії РФ в Україні 324 дитини загинули та зросла кількість поранених, - Офіс Генпрокурора
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Більше ніж 917 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.
"Станом на ранок 23 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 324. Зросла кількість поранених- 593. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомлені.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 308, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2056 закладів освіти. З них 212 зруйновано повністю.