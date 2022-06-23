В Брюсселі сьогодні стартує саміт, на якому розглянуть надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Дводенний саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу стартує сьогодні в Брюсселі. Лідери розглянуть надання Україні і Молдові статусу кандидатів на членство в ЄС.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Лідери ЄС обговорять останні події, пов’язані з війною Росії проти України, включаючи її вплив на глобальну кризу продовольчої безпеки. Вони також обговорять продовження підтримки України, яка включає економічну, військову, політичну та гуманітарну підтримки", - зазначили там.

Окремо лідери ЄС розглянуть заявки на членство від України, Республіки Молдова та Грузії.

Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року, а Грузія і Молдова - 3 березня 2022 року. Єврокомісія оприлюднила свою офіційну думку щодо заявки всіх трьох країн 17 червня 2022 року.

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