Російські сили просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до Лисичанська, - розвідка Великої Британії

Російські сили з 19 червня просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до міста Лисичанська в Луганській області. Деякі українські частини відійшли, щоб не потрапити в оточення.