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Російські сили просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до Лисичанська, - розвідка Великої Британії

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Російські сили просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до Лисичанська, - розвідка Великої Британії
Російські сили з 19 червня просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до міста Лисичанська в Луганській області. Деякі українські частини відійшли, щоб не потрапити в оточення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Поліпшення показників Росії в цьому секторі, ймовірно, є результатом недавнього підкріплення і сильної концентрації вогню", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Міноборони Британії, російські сили чинять все більший тиск на Лисичансько-Сєверодонецьку агломерацію своїм повзучим просуванням по околицях забудованих територій.

"Однак їхні зусилля щодо досягненню більш глибокого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними", - йдеться у зведенні.

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Топ коментарі

  • Fox Warr
    Терміново потрібно зварганити аудіо-перехоплення сбу, про те як все погано у кацапів, бо якісь сумні новини...
  • Hanka Panyanka
    дуже погано
  • Ivan Snigirenko
    Якщо інтерполювати найповільнішу швидкість їхнього наступу на карту. То до Дніпра вони дійдуть до кінця року. А до Збруч ще за рік. А окупують за три - чотири роки. Це буде вважатися мобільною обороною або здавання території ?
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