Російські сили просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до Лисичанська, - розвідка Великої Британії
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Російські сили з 19 червня просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до міста Лисичанська в Луганській області. Деякі українські частини відійшли, щоб не потрапити в оточення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
"Поліпшення показників Росії в цьому секторі, ймовірно, є результатом недавнього підкріплення і сильної концентрації вогню", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у Міноборони Британії, російські сили чинять все більший тиск на Лисичансько-Сєверодонецьку агломерацію своїм повзучим просуванням по околицях забудованих територій.
"Однак їхні зусилля щодо досягненню більш глибокого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними", - йдеться у зведенні.