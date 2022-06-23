Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 430 осіб, 216 літаків, 183 гелікоптери, 1504 танків та 3632 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 430 осіб.