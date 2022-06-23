Країни НАТО готові надавати Україні зброю, війна буде довгою, - Столтенберг
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Союзники по НАТО спроможні продовжувати постачати в Україну зброю стільки, скільки потрібно.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він наголосив, що війна в Україні буде довготривалою та додав, що союзники по НАТО мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.
"Ми повинні постачати сучасне озброєння, важке озброєння, як це робили союзники по НАТО протягом тривалого часу, а також НАТО має відігравати певну роль у наданні підтримки", - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО нагадав, що війна в Україні фактично розпочалася ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей.