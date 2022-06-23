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Країни НАТО готові надавати Україні зброю, війна буде довгою, - Столтенберг

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Країни НАТО готові надавати Україні зброю, війна буде довгою, - Столтенберг
Союзники по НАТО спроможні продовжувати постачати в Україну зброю стільки, скільки потрібно.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він наголосив, що війна в Україні буде довготривалою та додав, що союзники по НАТО мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.

"Ми повинні постачати сучасне озброєння, важке озброєння, як це робили союзники по НАТО протягом тривалого часу, а також НАТО має відігравати певну роль у наданні підтримки", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО нагадав, що війна в Україні фактично розпочалася ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей.

Читайте: Столтенберг хоче, щоб Швеція та Фінляндія вступили до альянсу якнайшвидше, але не може цього гарантувати

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Топ коментарі

  • Vitalii abad93bd
    Ріст цін на пальне , комунальні послуги та продукти ?
    Рішення просте. Разом зібрались і наваляли кацапам. Максимум за 1 місяць все прийде в норму.
    Не хочете ? Боїтесь ? Ну то не стогіть. Нам гірше ніж Вам.
  • Post-AV
    Не может быть успешной оборонительной войны, не было таких казусов в истории. Успешной может быть только наступательная война. В противном случае запад рассматривает Украину как Афганистан в деле завала СССР. Только этим может быть об'яснен отказ в поставке наступательного вооружения. Пока не будет ударов по территории РФ, война не закончится. Может НАТО все же подтянуть штаны и вступить в дело, вопреки большому страху мсье, бюргеров и миньонов с синьоритами перед ядерной войной, а не ждать, пока рэфия ослабнет за счёт гибели украинцев? Чем дольше тянет НАТО, тем неотвратимое ядерная война ибо маразм на расее все крепчает, а огромная территория делает их намного неуязвимие пред ядерной угрозой, чем ту же европу
  • 5 копійок
    Аналітеги прогнозували ж що московити візьмуть Київ за 48 годин. Як так?
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