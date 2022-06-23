Зима буде надскладною, тарифи не зміняться, оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, - Чернишов

Опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, проте українців попереджають про зниження температури в оселях під час опалювального сезону.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне - ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання. Тарифи на тепло не зміняться! Ми забезпечимо їхню стабільність. Опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього в нас є всі передумови", - йдеться в повідомленні.

Водночас, наголосив міністр, варто відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю.

"Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи. Як ми переживемо цю зиму - залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз.

Головне завдання - маємо забезпечити безперервність тепла. Ми розуміємо всі ризики та активно готуємося до них. Сьогодні на установчому засіданні Штабу ОЗП (осінньо-зимового періоду) ми говорили саме про це", - підсумував Чернишов.

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