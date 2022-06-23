Окупанти відпустили з полону проректора Херсонського держуніверситету Вінника
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив ректор ХДУ Олександр Співаковський у Facebook.
"Наш друг, колега, проректор Херсонського державного університету Максим Вінник вже на підконтрольній уряду території України. Тільки що (опівночі. – Ред.) зателефонував і сповістив, що з ним нарешті все добре і він у безпеці!
Його звільнили з утримання днями. Ті, хто знає, яке воно життя в окупації, розуміють, чому ми відразу не оприлюднили цю інформацію. Бо ніхто не міг гарантувати безпеку Максима у Херсоні.
Зараз я вже можу сказати велике дякуємо всім, хто переймався долею нашого друга та колеги", - йдеться в повідомленні.
Співаковський подякував освітянській спільноті, Міністерству освіти і науки України, міжнародним та державним правозахисним інституціям, правоохоронним органам, громадськості, журналістам.
"Кожне ваше слово в ефірі, кожна публікація, пост, згадування у доповідях, у тому числі на міжнародній арені, про зухвале викрадення Максима Вінника у Херсоні – це були ті цвяхи, які ми всі разом вбивали у свідомість росіян. Не можна викрадати людей, це злочин!" – додав він.