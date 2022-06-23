Фінський виробник фарби Tikkurila згортає бізнес у РФ

Власники Tikkurila вирішили активувати варіанти виходу з РФ, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанія PPG (власник Tikkurila), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Tikkurila продовжує продавати "мінімальний обсяг", необхідний для оплати праці російських співробітників. Весь прибуток Tikkurila пожертвує на благодійність.

Компанія також повідомила, що припинила співпрацювати з російськими підприємствами нафтогазової та аерокосмічної галузей, а також із державними установами та організаціями, які потрапили під санкції.

Tikkurila володіє трьома заводами у Петербурзі.

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"Через нашу нездатність стабільно працювати навіть на цьому мінімальному рівні, PPG прийняла рішення активувати варіанти виходу з Росії, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку", - йдеться у заяві.