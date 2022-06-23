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Полонений британець Аслін подзвонив рідним сказати, що його скоро стратять терористи "ДНР", - The Telegraph

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Полонений британець Аслін подзвонив рідним сказати, що його скоро стратять терористи "ДНР", - The Telegraph
Полонений британець Ейден Аслін, який воював у складі Збройних Сил України і потрапив у полон, зв'язався з родичами та повідомив, що його незабаром стратять терористи з ДНР.

Про це пише британська газета The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

Видання повідомляє, що Аслін зателефонував своїм родичам і попрощався з ними, повідомивши, що його скоро стратять. Він також сказав рідним, що "його час закінчується".

Бабуся Асліна Памела Голл заявила, що Ейден зателефонував своїй матері та сказав, що терористи ДНР повідомили йому, що нібито ніхто з Великої Британії не виходив на зв'язок щодо його звільнення, а тому його буде страчено.

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Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.

Топ коментарі

  • Dima30
    На росії спеціально придумали таку ширму як псевдореспубліки будь то лднр,абхазія чи придністовська зона,що б робити терор та прикриватися ними..Тому усюди потрібно повторювати, що росія терорист та спонсор терору і вони мають цей "статус" отримати від Заходу.Всі посольства у москві повинні бути закриті!
  • Elvis2
    даунбасс придется зачищать конкретно невзирая на вопли из-за поребрика.
  • Sashko Pavliuk
    Раша играет на двух роялях, падла.
    Щекочет нервы ненавистному Джонсону.
    И дает сигнал легионерам, что против параши лучше не воевать.

    Если парашистые таки убъют легионеров - это будет зашквар для раши. Борик им этого не простит.
    Запомните мои слова - Украину спасет именно Боречка. Ну и конечно украинские воины, самые прекрасные люди в мире.
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