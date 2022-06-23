Чехія зупинила видачу віз громадянам РФ та Білорусі до березня 2023 року
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Прага.
Після вторгнення в Україну російської армії чеський уряд ухвалив рішення про зупинення видачі віз громадянам Росії, а пізніше і Білорусі, за винятком випадків гуманітарного характеру.
Заяви на надання права перебування в Чехії, які будуть подані в дипломатичні представництва громадянами РФ і Білорусі, згідно з новим положенням закону, вважатимуться неприйнятними. Це означає, що їх не буде розглянуто, пояснили МЗС Чехії.
"Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ РФ і підтриманим Республікою Білорусь", - зазначає Міністерство закордонних справ. Метою такого заходу є тиск на Росію та Білорусь з метою припинення вторгнення та забезпечення безпеки Чехії.
Іноземних громадян, які вже мають дозвіл на проживання, ці заходи не стосуються. Росіяни та білоруси й надалі можуть подавати заяви на продовження права на проживання, які розглядатимуться у стандартному режимі.
Також нова ухвала не поширюється на заяви на отримання короткострокових віз, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії чи іншої країни ЄС. Заборона не поширюється на видачу віз, ВНП чи ПМП, якщо перебування заявника в Чехії - на користь республіки, що підтверджує міністр закордонних справ.