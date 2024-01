Члени наглядової ради YES прибули в Україну, щоб обговорити шляхи збільшення міжнародної підтримки нашої країни

22 червня 2022 року члени наглядової ради Ялтинської Європейської Стратегії (YES) відвідали Україну, щоб продемонструвати солідарність з українцями під час війни та обговорити, як надалі підтримати Україну та обміркувати практичні шляхи допомоги, у тому числі на шляху України до ЄС.

Вони також обговорили, як YES та майбутня 17-та Щорічна зустріч YES можуть сприяти утриманню питання України на міжнародному порядку денному. Наглядову раду представляли: Олександр Кваснєвський, президент Польщі (1995-2005), голова Наглядової ради YES; Карл Більдт, міністр закордонних справ Швеції (2006-2014), прем'єр-міністр Швеції (1991-1994); Вольфганг Ішингер, посол, ексголова Мюнхенської конференції з безпеки, старший професор школи управління Hertie; Керсті Кальюлайд, президентка Республіки Естонія (2016-2021), всесвітня адвокатка стратегії ООН "Кожна жінка, кожна дитина"; та Віктор Пінчук, засновник та член наглядової ради YES та засновник Фонду Віктора Пінчука і групи EastOne.

У день візиту, який припав на день 81-річчя від бомбардування Києва фашистською Німеччиною, Наглядова рада YES відвідала передмістя Києва, зруйноване рашистами: Гостомель, Бучу та Бородянку. Наглядова рада YES також провела зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим, першим віцепрем'єр-міністром та міністром економіки Юлією Свириденко, послами, членами парламенту, експертами та журналістами.

"Сьогодні, у річницю першого удару фашистів по Україні, ми з Наглядовою радою Yalta European Strategy (YES) побували там, куди припав перший удар рашистів. Це символічно: Перемогли тоді – Переможемо і тепер!", - наголосив Віктор Пінчук.

"Це – будинок у Києві на Володимирській, з якого мій дід у цей день – 22 червня – рівно 81 рік тому пішов на війну проти фашистської Німеччини", - написав Пінчук.

"А це – Гостомельський аеропорт, який наші воїни-герої відстояли першого дня нашої Війни за Незалежність", - пише він.

Ялтинська Європейська Стратегія (YES) – провідна платформа, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті. YES сприяє розвитку нових ідей, налагоджує зв’язки України з міжнародними партнерами та підтримує сили, що виступають за зміни в Україні, розбудовує мережі тих, хто підтримує нову Україну по всьому світі.