Лукашенко дозволив українцям збирати в Білорусі гриби та ягоди. Це провокація
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Державний прикордонний комітет Білорусі повідомив, що Лукашенко дозволив жителям українського прикордоння з 1 липня збирати дикороси за сезонними, тимчасовими спрощеними перепустками на білоруську територію до ландшафтного заказника "Ольманські болота".
Такі перепустки видаються щороку, але цього року Білорусь видає їх за власним рішенням - Україна про це не просила.
У прикордонному комітеті Білорусі заявили, що рішення ухвалили "з огляду на усталену практику та пряму залежність рівня життя багатьох жителів прикордонних регіонів сусідньої країни від заготівлі та подальшої реалізації дикоросів".
З 1 липня громадянам України, які йдуть пішки чи їдуть велосипедами, дозволятимуть перетнути кордон у трьох місцях спрощеного пропуску: "Мутвіца", "Хінічів", "Селище" на напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань відповідно.
Для перетину потрібні паспорт, довідка із сільського виконкому, пропуск на право перебування у прикордонній смузі, виданий Білоруссю, квитанція про сплату мита за відвідування заказника "Ольманські болота" тощо.
Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що таке рішення є провокацією.
"Прохання всіх до цього свідомо поставитися і не перетинати державний кордон у зв'язку з тим, що з української сторони він закритий. Збираймо ягоди у наших рідних лісах. Чіткі зони за рішенням ради оборони області вже доведені до вас. Лише у деяких громадах це заборонено. В інших лісах Рівненщини збір ягід дозволений", - сказав Коваль.