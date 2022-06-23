Лукашенко дозволив українцям збирати в Білорусі гриби та ягоди. Це провокація

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, в односторонньому порядку дозволив українцям з прикордонних районів збирати на білоруській території гриби та ягоди. Влада Рівненщини попереджає, що це - провокація.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Державний прикордонний комітет Білорусі повідомив, що Лукашенко дозволив жителям українського прикордоння з 1 липня збирати дикороси за сезонними, тимчасовими спрощеними перепустками на білоруську територію до ландшафтного заказника "Ольманські болота".

Такі перепустки видаються щороку, але цього року Білорусь видає їх за власним рішенням - Україна про це не просила.

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У прикордонному комітеті Білорусі заявили, що рішення ухвалили "з огляду на усталену практику та пряму залежність рівня життя багатьох жителів прикордонних регіонів сусідньої країни від заготівлі та подальшої реалізації дикоросів".

З 1 липня громадянам України, які йдуть пішки чи їдуть велосипедами, дозволятимуть перетнути кордон у трьох місцях спрощеного пропуску: "Мутвіца", "Хінічів", "Селище" на напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань відповідно.

Для перетину потрібні паспорт, довідка із сільського виконкому, пропуск на право перебування у прикордонній смузі, виданий Білоруссю, квитанція про сплату мита за відвідування заказника "Ольманські болота" тощо.

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Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що таке рішення є провокацією.

"Прохання всіх до цього свідомо поставитися і не перетинати державний кордон у зв'язку з тим, що з української сторони він закритий. Збираймо ягоди у наших рідних лісах. Чіткі зони за рішенням ради оборони області вже доведені до вас. Лише у деяких громадах це заборонено. В інших лісах Рівненщини збір ягід дозволений", - сказав Коваль.