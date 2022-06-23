Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Зеленський вперше від початку війни поговорив з президенткою Молдови Санду: Домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС

3 75035
Зеленський вперше від початку війни поговорив з президенткою Молдови Санду: Домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС
Напередодні саміту Європейського союзу, на якому буде вирішуватися питання надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, президент України провів переговори з лідеркою Республіки Молдова, ще одним імовірним кандидатом у члени ЄС.

Про це він написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"З президентом Молдови Майєю Санду обговорили завтрашнє засідання Європейської ради. Очікуємо на рішення Євросоюзу щодо надання кандидатського статусу нашим державам. Домовилися про взаємну допомогу на шляху до ЄС", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Президент Молдови Санду запропонувала Україні першу військову допомогу у вигляді бригади саперів

Топ коментарі

  • Bogdan Serdiuk 4d45e448
    Буде ще плани Молдови ***** зливати
  • 5 копійок
    Нарциссизм закінчився і нарешті взяв слухавку.
  • natali goncharova b2dfd3a2
    Если честно, то не понимаю, почему разрешили Молдове присоседиться к нам, они чем заслужили? Просто хотят на крови Украины въехать в Европу. И кстати Молдова не дала разрешения по своей территории на транспортировку грузов для ЗСУ.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини