Товариш для Патрона: розміновувати Україну допоможе робот-пес від Boston Dynamics

Армія США погодила передачу одного з двох роботизованих собак Spot, розроблених компанією Boston Dynamics, для очищення українських територій від мін та інших боєприпасів після їхнього визволення від російських військ.

Про це повідомляє Foreign Policy, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За словами виконавчого директора компанії з розмінування HALO Trust, яка має кілька контрактів з урядом США на роботу в Україні, Кріса Вотлі, робопес буде використаний для знешкодження мінометних снарядів і касетних боєприпасів у раніше контрольованих росією районах поблизу Києва.

Spot може допомогти переносити боєприпаси до ями, дозволяючи саперам безпечно підривати їх партіями від 50 до 100 снарядів далеко від цивільного населення і не наражаючи на небезпеку жодну з 10 команд HALO, які нині працюють у Бучі та в Броварах.

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Зазначається, що сапери все частіше використовують роботів у польових умовах, аби зменшити ризик підриву людей.

"Загалом Spot є ефективним інструментом для захисту людей від небезпеки, і робот часто використовується для огляду потенційно небезпечних матеріалів з безпечної відстані", - заявив директор із маркетингу й комунікацій компанії Ніколас Ноел.

Робот від Boston Dynamics вже працював в Україні. У жовтні 2020 року він замірював радіацію у Чорнобильській зоні відчуження.

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