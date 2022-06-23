Росіян попередили про небезпеку відпочинку в Греції

МЗС РФ попереджає співргромадян, що відпочивати в Греції небезпечно, адже там фіксують "випадки агресії та дискримінації". Бувало навіть і побиття.

Про це заявив директор четвертого європейського департаменту МЗС РФ Юрій Піліпсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"В умовах безперервної антиросійської риторики з боку грецьких офіційних осіб та тиражування в місцевих ЗМІ дезінформації про події в Україні - а російські інформджерела давно заблоковані - продовжують надходити повідомлення про факти дискримінації і навіть пряму агресію стосовно росіян і російськомовних громадян", - заявив російський дипломат. За його словами, були навіть випадки побиття.

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Крім того, за словами Піліпсона, грецькі банки найчастіше вільно трактують введені Євросоюзом обмежувальні заходи, та "блокують рахунки росіян за національною ознакою".

Дипломат зазначив, що росіяни скаржаться своїй владі на порушення їхніх прав та інтересів, і Слідчий комітет РФ вже порушив кілька справ.

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"Рекомендуємо громадянам у разі інцидентів подавати заяви до грецьких компетентних органів для притягнення винних до відповідальності. Як зазначалося вище, можливості консульського сприяння зараз серйозно обмежені через скорочення дипперсоналу, плюс наші офіційні запити часто залишаються без відповіді", - сказав Піліпсон.