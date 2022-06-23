Суд розпочав розгляд справи Медведчука: Засідання проводять у закритому режимі

Личаківський районний суд Львова 23 червня розпочинає розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

На усіх стадіях засідання будуть проводити у закритому режимі.

Офіс Генпрокурора повідомив у травні 2021 року про завершення розслідування кримінальної справи проти Медведчука. Тоді ж його вперше помістили під домашній арешт.

Медведчука не привезуть у Львів. Наразі він перебуває під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. У засіданнях він братиме участь за допомогою відеозв'язку з приміщень Київського апеляційного суду.

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