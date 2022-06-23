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До Маріуполя прибули лікарі з відсталих регіонів Росії, - Андрющенко

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До Маріуполя прибули лікарі з відсталих регіонів Росії, - Андрющенко
До Маріупольської лікарні швидкої допомоги прибули лікарі російських загарбників, переважно з відсталих регіонів Росії заради підвищеної зарплатні.

Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"В Маріупольську лікарню швидкої допомоги висадився десант лікарів – окупантів. Керівник - Бадма Башанкаєв (голова комітету Держдуми Росії з охорони здоров’я, публічно закликав "ампутіровать" Україну.) Переважно лікарі з Абхазії, Чувашії та інших відсталих регіонів Росії", - написав Анрющенко.

За його словами, "зов серця" російських лікарів спричинений підвищеною заробітною платою, яка в декілька разів більша за ту, що отримують в Росії.

"Поклик серця окупанта завжди через нулі в доплатах", - написав Андрющенко.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    А відсталі регіони рашки стали ще більш відсталими без лікарів. Але мені їх зовсім не шкода.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    до Маріуполя прибули відсталі лікарі з відсталих регіонів відсталої расісі
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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