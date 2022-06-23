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Прем’єр Албанії Рама закликав українців не радіти передчасно статусу кандидата на вступ до ЄС: Ми чекали 8 років

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Прем’єр Албанії Рама закликав українців не радіти передчасно статусу кандидата на вступ до ЄС: Ми чекали 8 років
Глава албанського уряду Еді Рама жорстко розкритикував держави Європейського Союзу за неспроможність вирішити проблему з болгарським вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією.

Про це Рама сказав, прибувши на саміт ЄС-Західні Балкани в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Рама застеріг українців від надмірного оптимізму після надання Україні кандидатського статусу на вступ до ЄС.

"Північна Македонія була кандидатом на вступ 17 років, Албанія – 8 років. Тож: ласкаво просимо, Україно. Це гарна річ - дати статус кандидата, але, я сподіваюсь, що український народ не матиме ілюзій щодо цього", - зауважив Рама.

Читайте: Європейська рада надасть Україні статус держави-кандидата, - Мішель

У Брюсселі в четвер розпочинається дводенний саміт лідерів ЄС на якому, як очікується, глави держав та урядів Європейського Союзу нададуть Україні статус кандидата на членство.

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Топ коментарі

  • Алексей Кострикин
    Вважаю, якби велика Албанія надавала б по морді кацапам, то стільки чекати не надо було б.
  • Hanka Panyanka
    ми не радіємо, ми воюємо...
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    как говорят китайцы если выбрана правильная дорога к цели то это лишь вопрос времени
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