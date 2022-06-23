Прем’єр Албанії Рама закликав українців не радіти передчасно статусу кандидата на вступ до ЄС: Ми чекали 8 років

Глава албанського уряду Еді Рама жорстко розкритикував держави Європейського Союзу за неспроможність вирішити проблему з болгарським вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією.

Про це Рама сказав, прибувши на саміт ЄС-Західні Балкани в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Рама застеріг українців від надмірного оптимізму після надання Україні кандидатського статусу на вступ до ЄС.

"Північна Македонія була кандидатом на вступ 17 років, Албанія – 8 років. Тож: ласкаво просимо, Україно. Це гарна річ - дати статус кандидата, але, я сподіваюсь, що український народ не матиме ілюзій щодо цього", - зауважив Рама.

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У Брюсселі в четвер розпочинається дводенний саміт лідерів ЄС на якому, як очікується, глави держав та урядів Європейського Союзу нададуть Україні статус кандидата на членство.