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У Конгресі США пропонують розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16

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Законопроєкт дозволить США розпочати навчання українських пілотів та членів екіпажів на літаках F-15, F-16 тощо.

Про це у Twitter повідомив конгресмен ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер, передає Цензор.НЕТ.

"Ці чоловіки є пілотами ВПС України. Багато людей думали, що вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроєкт про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16", - йдеться в повідомленні.

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У Конгресі США пропонують розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 01

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Топ коментарі

  • Sergey Panchuk 10c94014
    О ***, жара пішла😂😂😂. Чекаю істерику від ********** та інших Соловьйових!
  • Иван Петров d4225322
    Они уже с апреля в Неваде летают по словам местных. Так что просто формализуют.
  • Роман с камнем
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