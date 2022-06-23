Необхідності евакуюватись з Харкова наразі немає, але на вулицях перебувати дійсно небезпечно, - Синєгубов

Ситуація в Харкові повністю контрольована, ЗСУ тримають свої позиції, тому говорити про евакуацію наразі передчасно.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо евакуації, то наразі такої необхідності та передумов для цього немає, військова обстановка важка, але абсолютно контрольована. Наші ЗСУ тримають свої позиції на півночі, на східному напрямку та Ізюмському. Тому говорити, що для міста Харкова потрібна евакуація наразі не доводиться. Це абсолютно передчасно та необґрунтовано", - пояснив він.

Водночас, додав глава ОВА, на вулицях Харкова дійсно перебувати небезпечено.

"Тому ми закликаємо людей дослухатися до сигналів повітряної тривоги і знаходитися під час цього в укриттях", - зазначив Синєгубов.

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