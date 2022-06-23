Від початку війни в Україні руйнувань зазнали понад 150 культурних об'єктів, - ЮНЕСКО

Згідно з новими підрахунками, від початку війни на території України 152 культурні об'єкти було частково або повністю зруйновано.

Такі дані станом на 22 червня наводить ЮНЕСКО, передає Цензор.НЕТ.

У четвер ЮНЕСКО опублікувало оновлені дані оцінки збитків, завданих культурним об'єктам України від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

"За даними проведених експертами перевірок, внаслідок бойових дій було частково або повністю зруйновано 152 культурні об'єкти, у тому числі 70 релігійних споруд, 30 історичних будівель, 18 будинків культури, 15 пам'ятників, 12 музеїв та 7 бібліотек", - йдеться в повідомленні.

"Необхідно покласти край цим неодноразовим нападам на українські культурні об'єкти. Культурна спадщина у всіх її формах ніколи не повинна бути об'єктом нападів. Я знову звертаюся із закликом поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема, Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту", - заявила Генеральна директорка ЮНЕСКО Одре Азуле.

Як зазначається, три чверті пошкоджених об'єктів сконцентровано у трьох регіонах: у Донецькій області, де, як і раніше, особливо інтенсивні бойові дії – пошкоджено 45 об'єктів культури, у Харківській області – 40, у Київській області – 26 об'єктів.

"Слід також зазначити, що на сьогодні жоден із семи об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО не постраждав", - додали в організації.

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