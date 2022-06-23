Проєкт Притули "Народний Байрактар" за добу зібрав 366 млн грн на придбання турецьких безпілотників
12 07064
Відомий волонтер, телеведучий Сергій Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим за добу зібрали кошти на два ударних безпілотники "Байрактар".
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Добу тому, о 9.00 ми розпочали збір коштів в рамках проєкту "Народний Байрактар". Розуміючи на який захмарний бюджет ми замахнулись. Але і усвідомлюючи важливість того, чим можемо посилити Повітряні Сили ЗСУ.
Минула доба… Станом на 9.00 23.06 ви задонатили… 296 000 000 грн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проект і маємо сумарно 366 000 000 гривень!!!!!!!!!
А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на ДВА БАЙРАКТРАРИ!!!!! ДВА ЗА ДОБУ!!!! Люди, ви робите щось фантастичне і пишете історію!" - йдеться в повідомленні.
Підтримати українських захисників можна за посиланням.