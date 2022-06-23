Прем'єр Болгарії звинуватив Росію та мафію в тому, що уряд відправили у відставку
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
"Це голосування - один крихітний крок на дуже довгому шляху, який ми маємо. Я обіцяю, що ми продовжимо боротьбу за повернення країни, і одного разу ми матимемо Болгарію без ляльководів, без мафії - нормальну європейську країну", - сказав він після голосування.
Говорячи про людей, які відіграли важливу роль у поваленні його адміністрації, Петков назвав російського посла в Софії Елеонору Митрофанову та звинуватив Росію у впливі на його усунення через депутатів ультраправої партії "Відродження".
На заяву Петкова відреагувала речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона сказала, що "у списку не вистачає Бетмена та Жінки-кішки".
Напередодні парламент Болгарії проголосував за вотум недовіри та відставку коаліційного уряду Петкова.