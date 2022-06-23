Діяльність УПЦ МП заборонили в Черкасах

Черкаська міська рада проголосувала за заборону діяльності церков Української православної церкви московського патріархату на території міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

30 депутатів Черкаської міськради підтримали петицію щодо заборони УПЦ МП.

Частина промовців стверджувала, що в органів місцевого самоврядування немає повноважень для заборони діяльності церкви. Інші наполягали на підтримці петиції й пропонували звернутися до парафіян московської церкви, щоби вони не несли туди свої кошти.

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