Велика Британія розширила санкції проти Росії
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Велика Британія запровадила додаткові санкції проти Росії. Вони включають заходи проти товарів і технологій, пов'язаних з морськими перевезеннями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу уряду Британії.
Заборони на експорт, поставку і доставку, надання і передачу:
- товарів і технологій, пов'язаних з внутрішніми репресіями;
- товарів і технологій, що належать до хімічної та біологічної зброї;
- товари та технології морського судноплавства;
- додаткові товари і технології для нафтопереробки;
- додаткові товари та технології для критично важливих галузей промисловості.
Крім того, заборона стосується експорту в Росію або для використання в Росії авіаційного палива і паливних присадок, а також надання, експорту і поставки такої продукції в Росію або для використання в Росії.
Також Британія заборонила експорт в Росію і використання банкнот в стерлінгах.
Крім цього Британія запровадила заборону на надання технічної допомоги, а також фінансових послуг, фондів і брокерських послуг, пов'язаних з імпортом заліза і сталі.
При цьому наголошується, що деякі заборони стосуються Росії і територій України, які не контролюються урядом.