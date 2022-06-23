Податкова перевірила ціни на пальне й виявила порушень на 55,4 млн

Державна податкова служба провела понад 190 перевірок цін на пальне і виявила порушення на 55,4 млн грн.

Про це повідомили у податковій, інформує Цензор.НЕТ.

З 16 квітня служба провела понад 190 перевірок місць роздрібної торгівлі пальним, щодо яких мала інформацію про порушення порядку формування та застосування цін на пальне.

"За результатами проведених фактичних перевірок виявлено порушень законодавства, контроль за яким здійснюють податкові органи, на загальну суму 55,4 млн грн, з яких 13,7 млн грн - за порушення вимог законодавства про ціни та ціноутворення". - йдеться у повідомленні.

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В податковій зазначили, що відпрацьовують інформацію про завищення цін, яка надходить "від громадян, народних депутатів України, органів державної влади, громадських організацій тощо".