Новини

Україна може стати членом ЄС за 2-10 років, - Стефанішина

6 12040
Україна може стати членом ЄС за 2-10 років, - Стефанішина
Україна вступить до Європейського Союзу протягом років, а не десятиліть, як це прогнозують деякі європейські посадовці.

Про це віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила в інтерв’ю АР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми вже і так достатньо сильно інтегровані в Європейський Союз. Ми хочемо бути сильною і конкурентоспроможною державою-членом, тому на це (вступ до ЄС) можуть піти від двох до десяти років", – вважає вона.

Віцепрем’єрка також висловила впевненість, що лідери Європейського Союзу на саміті "стовідсотково" схвалять надання Україні статусу кандидата на членство, і що це рішення може бути ухвалене вже в четвер.

Читайте: Європарламент підтримав рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Вона також назвала три країни, які раніше згадувала як противників кандидатського статусу України – це Нідерланди, Швеція і Данія. Але зараз, наголосила Стефанішина, вони підтримують кандидатство для Києва.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Тільки не з кротами в вашій ОПі.
  • Bodalux
    Не менше 10 років піде на вступ і то тільки за умови, що Зеленський і кодло слуг дезінтегрується зі схем на тендерах, митницях, судах і т.д.
  • vigo
    як тільки ви, зелена пліснява, зникнете з владних кабінетів, так і почнеться відлік часу до вступу...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини