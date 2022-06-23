Україна може стати членом ЄС за 2-10 років, - Стефанішина
Про це віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила в інтерв’ю АР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми вже і так достатньо сильно інтегровані в Європейський Союз. Ми хочемо бути сильною і конкурентоспроможною державою-членом, тому на це (вступ до ЄС) можуть піти від двох до десяти років", – вважає вона.
Віцепрем’єрка також висловила впевненість, що лідери Європейського Союзу на саміті "стовідсотково" схвалять надання Україні статусу кандидата на членство, і що це рішення може бути ухвалене вже в четвер.
Вона також назвала три країни, які раніше згадувала як противників кандидатського статусу України – це Нідерланди, Швеція і Данія. Але зараз, наголосила Стефанішина, вони підтримують кандидатство для Києва.