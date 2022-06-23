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Охоронця магазину у Вінниці посадили на 5 років за те, що радив росіянам стріляти по телевежі

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Охоронця магазину у Вінниці посадили на 5 років за те, що радив росіянам стріляти по телевежі
Уродженця Крижополя, охоронця вінницького магазину Магік визнали винним у державній зраді.

Відповідне рішення прийняв Вінницький міський суд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Кореспондент".

Як з'ясувало слідство, представник РФ поставив чоловікові завдання моніторити переміщення та концентрацію ЗСУ та з'ясовувати засоби та способи інформування населення України про перебіг воєнних дій у країні.

1 березня о 15:31 охоронець записав та направив представнику РФ аудіоповідомлення про необхідність артилерійських ударів підрозділами ЗС РФ по Маріуполю та Харкову для завдання максимальних втрат населенню ЗС України, а о 18:29 чоловік надіслав повідомлення з порадами та вказівками щодо необхідності ракетного удару по Вінниці для повного припинення телерадіомовлення в Україні, щоб спричинити паніку серед населення України.

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У судовому засіданні громадянин визнав свою провину, "щиро покаявся" і дав суду свідчення. Зокрема зізнався, що після введення на території України воєнного стану продовжував підтримувати у ТГ спілкування зі своїм товаришем, який проживає в РФ і раніше служив у ЗС РФ.

"На той час, з ідеологічних міркувань, він бажав, щоб ЗС РФ скоріше захопили столицю та інші великі міста України, у тому числі Вінницю. На його думку, з цією метою ЗС України мали припинити опір агресору, а оголошену в Україні мобілізацію він тоді вважав шкідливою і непотрібною, оскільки це лише розтягувало у часі процес захоплення України Збройними силами РФ", - йдеться у вироку.

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Дружина обвинуваченого в суді підтвердила, що її чоловік з дитинства знайомий із колишнім військовим ЗС РФ, який зараз проживає в Росії та займається бізнесом у сфері приватної охорони. Обвинувачений їздив на заробітки до Росії орієнтовно у 2015 році та провів там близько трьох місяців.

Нагадаємо, у Вінниці в ніч на середу, 16 березня було завдано удару по телевежі.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Для такої мерзенної гниди строк замалий...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    5 років - це нормально? Під час війни? За корегування ударів?
    Це *** вообщє...
  • Sashko Pavliuk
    За то, что русский отсасыватель хотел, чтобы граждане Украины умирали, ему дали 5 лет?
    Винничане, когда откинется, отправьте его вслед за кораблем.
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