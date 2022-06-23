Загрози РФ посилюються та будуть довготривалими, - посол України в Литві Бешта

НАТО має виходити з того, що загрози з боку Росії будуть довготривалими.

Про це заявив посол України в Литовській Республіці Петро Бешта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, системний тиск на Росію збільшується, і вона змушена на це реагувати. Атака на Литву - це в першу чергу атака на ЄС та НАТО, адже Литва жодних дій не вживала, які можуть бути підставою для таких заяв з боку Росії.

Литва просто виконує санкції Європейського Союзу, зазначив він.

"РФ намагається атакувати конкретні країни-члени ЄС і НАТО, чинити на них тиск з метою розхитати єдність. Але як Литва, так і в цілому вказані організації, тримають удар, про що свідчать заяви Жозепа Борреля та представників Сполучених Штатів", - пояснив посол.

Бешта зазначив, що загрози з боку Росії посилюються, і НАТО потрібно виходити з того, що ці загрози будуть довготривалими.

"Вимога Литви полягає в тому, щоб переходити до стратегії захисту, а це означає збільшення кількості розміщуваних військ НАТО на території східноєвропейських держав", - додав дипломат.

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