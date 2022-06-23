В бою з окупантами загинув Народний герой України Андрій Верхогляд

Військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців старший лейтенант Збройних сил України Андрій Верхогляд загинув в боях з російськими окупантами.

Про це у Facebook повідомив Володимир Рунець, інформує Цензор.НЕТ.

"Усвідомити, що ти тепер у кращому, більш справедливому світі, мені не дає чи то мій власний егоїзм, чи то розум так захищається від страшної правди. Я не знаю. Я згадую ту нашу першу зустріч в Авдіївці, згадую, скільки всього ми пережили – наче за плечима не роки, а століття міцної, справжньої дружби.

Я знаю всі твої вчинки, знаю як ти беріг людей, знаю, як щодня наближав Україну до перемоги. Ти – майбутнє, яке немита наволоч у нас намагається забрати", - написав він.

Верхогляда було нагороджено орденом "Народний герой України".

Фото: Роман Ніколаєв

Інтерв'ю із Андрієм Верхоглядом для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Також читайте: Командир роти Андрій Верхогляд (Лівша): "На взятій нами позиції "Алмаз" ми повісили прапор України і перейменували її на "Орла", на честь загиблого Андрія Кизила"